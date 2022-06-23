Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yaya, yol kenarındaki arkadaşının üzerine düştü.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan motosikletli kurye, karşıya geçmeye çalışan Mert Akın'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Akın, yolun karşısında bekleyen arkadaşı Zülküf Bayar'ın üzerine düştü.

Kazada motosikletli kurye, Mert Akın ve Zülküf Bayar yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

DHA’nın haberine göre sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ümraniye'de motosikletli kuryenin çarptığı yaya havaya savruldu VİDEO



“Motosikletlinin ehliyeti yokmuş”

Kazada yaralanan Bayar'ın arkadaşı Emre Çelik, “İçerde oturuyorduk, önce arkadaşım Zülküf dışarı çıktı. Arkadaşı Mert de 20 saniye sonra çıktı. Mert yolun karşısına geçmek isterken, hızlı gelen bir motosikletli ona çarptı. Motosikletlinin ehliyeti yokmuş, daha 17 yaşındaymış. Kazada 3 kişi yaralandı, durumları.” diye konuştu.