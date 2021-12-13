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    Ümraniye’de otomobil alevler içinde yandı

    Park halindeki LPG'li araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araba kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 09:16
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    Ümraniye’de otomobil alevler içinde yandı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Bosna Bulvarı’nda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak yol kenarındaki dubalara çarptıktan sonra alev aldı.

    Çevredile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    YANGIN PATLAMAYA NEDEN OLDU

    İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında otomobilin LPG’li olması nedeniyle patlamalar meydana geldi.

    Ümraniye’deki otomobil alevler içinde yandı

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Polis ekipleri yol üzerindeki trafik akışını bir süre durdururken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

    Otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Ümraniye’de otomobil alevler içinde yandı #1

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