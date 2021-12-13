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- Ümraniye’de otomobil alevler içinde yandı
Ümraniye’de otomobil alevler içinde yandı
Park halindeki LPG'li araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araba kullanılamaz hale geldi.
- AA
- 13.12.2021 - 09:16
- Güncelleme : 13.12.2021 - 09:16
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Bosna Bulvarı’nda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak yol kenarındaki dubalara çarptıktan sonra alev aldı.
Çevredile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN PATLAMAYA NEDEN OLDU
İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında otomobilin LPG’li olması nedeniyle patlamalar meydana geldi.
Ümraniye’deki otomobil alevler içinde yandı
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri yol üzerindeki trafik akışını bir süre durdururken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.