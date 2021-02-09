Ümraniye'de otomobil sürücüsüne dayak

Motosiklet sürücüsü, sinyal vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsünü darbetti. Araya girmek isteyenlere, motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel olmaya çalıştı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Dudullu Mahallesi’nde 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü.

Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

“BIRAK AKILLANSIN” DEYİP, ENGEL OLDU

Öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsüne önce yumrukladı ardından da küfürler savurdu. Arkadaşının darbedildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu.

Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de motosikletliden otomobil sürücüsüne dayak ViDEO