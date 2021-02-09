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    Ümraniye'de otomobil sürücüsüne dayak

    Motosiklet sürücüsü, sinyal vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsünü darbetti. Araya girmek isteyenlere, motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel olmaya çalıştı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 10:40
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    Ümraniye'de otomobil sürücüsüne dayak

    İstanbul’un Ümraniye ilçesi Dudullu Mahallesi’nde 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü.

    Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    “BIRAK AKILLANSIN” DEYİP, ENGEL OLDU

    Öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsüne önce yumrukladı ardından da küfürler savurdu. Arkadaşının darbedildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu.

    Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'de motosikletliden otomobil sürücüsüne dayak ViDEO

    Ümraniye de otomobil sürücüsüne dayak #1

    Ümraniye de otomobil sürücüsüne dayak #2

    Ümraniye de otomobil sürücüsüne dayak #3

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