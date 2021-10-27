Ümraniye’de otomobilleri tünelde durdurup dans ettiler, ceza yediler

Alemdağ Caddesi’nde, tünelde otomobillerini durdurup araçların üzerinde dans eden şahıslar, trafik ekipleri tarafından yakalandı. Şahılar hakkında cezai işlem uygulandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Alemdağ Caddesi’nde, 24 Ekim tarihinde, bir grup otomobilleri ile tünel kapattı.

Yüksek sesle müzik açan şahıslar, trafikte bekleyen araçları umursamadan dans etmeye başladı.

Şahısların tüneli trafiğe kapatıp dans ettikleri anlar, kameraya yansıdı.

Görüntülerde bazı şahısların, otomobilin üzerinde dans ettikleri görüldü.

PARA CEZASI VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlerince yürütülen çalışmalar kapsamında E.Y., S.Ö. ve Y.M. yakalandı.

E.Y., S.Ö. ve Y.M.'e 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bin 8'er lira cezai işlem uygulandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Ayrıca 3 sürücü, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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