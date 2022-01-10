Euro
15.7113
-0.09%
Dolar
13.8724
0.48%
Altın
802.1300
0.60%
Borsa
2,066.65
1.64%
Bitcoin
582.877
-1.67%
BTXN Coin
33.68
0.26%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Ümraniye'de polis memuru idaresindeki araç takla attı

    Armağanevler Mahallesi'nde, polis memuru idaresindeki araç kontrolden çıkarak ters döndü. Yaralı polis memuruna bölgeye gelen meslektaşları destek çıktı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de polis memuru idaresindeki araç takla attı

    Ümraniye'nin Armağanevler Mahallesi üzerinde polis memuru Semih Pıtır, aracının kontrolünü kaybetti.

    Orta refüjdeki ağaç ve aydınlatama direğine çarpan otomobil, yola savrularak ters döndü.

    MESLEKTAŞLARI DESTEK OLDU

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Semih Pıtır'ı otomobilden çıkardı. Haberi alan meslektaşları da kaza yerine gelerek yaralıya destek vermeye çalıştı.

    POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Ümraniye'de polis memuru idaresindeki araç takla attı VİDEO

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #1

    "FRENE BASINCA KAYMAYA BAŞLADI"

    Görgü tanığı Burhan Uçar, "Frene basınca kaymaya başladı. Ağaca ve direğe çarptıktan sonra yan yatarak ters döndü." ifadelerini kullandı.

    Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #2

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #3

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #4

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #5

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #6

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #7

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #8

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #9

    Ümraniye de polis memuru idaresindeki araç takla attı #10


    Görüş Bildir