Ümraniye'de polis memuru idaresindeki araç takla attı

Armağanevler Mahallesi'nde, polis memuru idaresindeki araç kontrolden çıkarak ters döndü. Yaralı polis memuruna bölgeye gelen meslektaşları destek çıktı.

Ümraniye'nin Armağanevler Mahallesi üzerinde polis memuru Semih Pıtır, aracının kontrolünü kaybetti.

Orta refüjdeki ağaç ve aydınlatama direğine çarpan otomobil, yola savrularak ters döndü.

MESLEKTAŞLARI DESTEK OLDU

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Semih Pıtır'ı otomobilden çıkardı. Haberi alan meslektaşları da kaza yerine gelerek yaralıya destek vermeye çalıştı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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"FRENE BASINCA KAYMAYA BAŞLADI"

Görgü tanığı Burhan Uçar, "Frene basınca kaymaya başladı. Ağaca ve direğe çarptıktan sonra yan yatarak ters döndü." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

































