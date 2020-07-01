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    Ümraniye'de polisten kaçan araç taksiye çarptı

    Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 4 şüpheli, seyir halindeki taksiye çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 09:42
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    Ümraniye'de polisten kaçan araç taksiye çarptı #1

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, sokakta havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Ekipler, şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını belirleyerek çevrede aramalar yaptı.

    Araç, bir süre sonra devriye gezen polisler tarafından bir sokakta görüldü.

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN TAKSİYE ÇARPTILAR

    Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı.

    Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerin aracı, cadde üzerinde ilerleyen taksiyle çarpıştı. Kazada, taksideki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Ümraniye'de polisten kaçan araç taksiye çarptı ViDEO

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

    Polis, hafif ticari aracın içindeki Duhan G., Resul K., Ali B., Batuhan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çevrede yapılan incelemelerde, şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Ümraniye'de polisten kaçan araç taksiye çarptı #2

    Ümraniye'de polisten kaçan araç taksiye çarptı #3

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