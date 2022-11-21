Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı, bina sakinlerini harekete geçirdi. Vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak, uçan çatı parçalarını tutumaya çalıştı.

İstanbul'un dört bir yanında yaşanan şiddetli rüzgar, ilginç olayları da beraberinde getiriyor.

Ümraniye’de saat 16.00 sıralarında yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatı parçalarını tutumaya çalıştılar

Yerinden kopan çatı parçaları yere düşerken bina sakinleri ise tehlikeli bir şekilde çatıya çıkarak kalan çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayarak çatı parçaları tutmaya çalıştı.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; çatının uçtuğu kalan çatıp parçalarının ise bina sakinleri tarafından hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tuttuğu görülüyor.

Ümraniye'de rüzgardan uçan çatıyı tutmaya çalıştılar VİDEO

