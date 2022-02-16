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    Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı

    Sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran korona hastası, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin “pişmanım” dediği öğrenildi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 18:04
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    Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı

    İstanbul’un Ümraniye İlçe Devlet Hastanesi’ndeki koronavirüs polikliniğinde acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, tedavi uyguladığı esnada koronavirüs hastası olan Hakan Coşkun tarafından saldırıya uğradı.

    Coşkun, sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kırdı.

    KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI, GÖZALTINA ALINDI

    Darbedilen sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’ın şikayeti üzerine şüpheli Hakan Coşkun hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında şüpheli, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

    Polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Hakan Coşkun, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

    Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı VİDEO

    Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı #1

    “ÇOK PİŞMANIM”

    Şüpheli Coşkun hakimlikteki sorgusunda, “34 yaşındayım, bu güne kadar bir olaya karışmadım. Çok pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

    TUTUKLANDI

    Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Hakimlik, atılı suçun kanunen tutuklama nedeninin varsayıldığı katalog suçlardan olduğunu, olay yerini gösterir kamera görüntülerine göre şüphelinin sağlık çalışanına kafa attığının tespit edildiğini belirtti.

    Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı #2

    ‘ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ YETERSİZ KALIR’

    Söz konusu suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu aktaran hakimlik, suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırı ve ölçülülük ilkesi dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını ifade etti.

    Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı #3


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