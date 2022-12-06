Ümraniye’de sağlık çalışanının burnunu kıran sanık: Beni tahrik etti

Ümraniye’de sağlık çalışanının burnunu kıran sanık: Beni tahrik etti

Ümraniye’de sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’a kafa atarak burnunu kıran Hakan Coşkun’un yargılanmasına başlandı. Sanığın 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi istenirken Coşkun, "Beni tahrik etti" dedi.

Türkiye'de son zamanlarda 'sağlık çalışanlarına şiddet' olayları gündeme geliyor.

Şiddet olaylarının bir tanesinin adresi de İstanbul.

Ümraniye’de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, 11 Şubat tarihinde covid hastası Hakan Coşkun’un saldırısına uğradı.

Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kıran Hakan Coşkun’un, sağlık çalışanına yönelik “tehdit ve kasten yaralama” suçlarından yargılanmasına başlandı.

Sanığın yargılanmasına başlandı



Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Mustafa Yaşar katılmazken, sanık Hakan Coşkun ve taraf avukatı salonda hazır bulundu.

"Hakan Coşkun, hemşire Mustafa Yaşar’a kafa atıp kaçtı



Tanık Emine Seden Akkaya, “Hastanede vezne memuru olarak çalışıyorum. Olay günü Hakan Coşkun tedavi odasından çıkıp geldi. Hemşire Mustafa Yaşar’a adını sordu. Mustafa neden sorduğunu sordu. Hakan da seni şikayet edeceğim dedi. Mustafa da 'Sen şikayetini yap onlar beni bulur' dedi. Bunun üzerine Hakan Coşkun, hemşire Mustafa Yaşar’a kafa atıp kaçtı.” şeklinde konuştu.





"İsmini sorduktan sonra üzerime geldiğini hatırlıyorum"



Tanık beyanına karşı söz alan Hakan Coşkun, ”Beyanları kabul etmiyorum. İsmini sorduktan sonra üzerime geldiğini hatırlıyorum.” dedi.

10 yıla kadar hapsi istendi



Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında “sağlık çalışanına yönelik tehdit” suçundan somut ve kesin bir delil bulunmadığından beraatini, “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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"Beni tahrik etti"



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Hakan Coşkun, “Savunmamı tekrar ederim. Bir olay varsa tek taraflı olmuyor. Çok ağır hastaydım. Üzerime yürüyüp küfrederek olay meydana geldi. Beni tahrik etti.” dedi.





Dava ertelendi

İHA'nın haberine göre; mütalaaya karşı savunma yapılması için ek süre veren mahkeme, dosyayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



