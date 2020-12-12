Ümraniye'de sanal tombala operasyonu: 11 kişiye 48 bin 455 lira para cezası

Sanal tombala oynarken yakalanan 11 şüpheli şahsa 48 bin 455 lira para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri mühürlendi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Sanal Tombala” ve “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” ihbarları üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde bulunan bir adrese yaptıkları baskında sanal tombala oynadığı tespit edilen 11 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

KUMAR MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 10 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kumar makinesi, kumar makinesi içinde bulunan 55 lira para muhafaza altına alındı.

11 KİŞİYE 48 BİN 455 LİRA PARA CEZASI

Konu ile ilgili adreste bulunan 11 şahsın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi ve “Kumar Oynamak” konularından toplam 48 bin 455 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, işyeri sorumlusu Aykut D. isimli şahıs hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sanal tombala oynayan şahıslara baskın İZLE



