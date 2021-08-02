Ümraniye'de servis ile ticari minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sabah saatlerinde servis ile ticari minibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, serviste bulunan bir yolcu can verdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzerinde silah fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan Güner yönetimindeki 34 LKM 119 plakalı servis minibüsü, saat 06.30 sıralarında ara yoldan çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34 CYA 096 plakalı ticari minibüse çarptı.

Servis minibüsü, kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Ticari minibüs ise MOBESE direğine çarparken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ümraniye'de servis minibüsü kazası VİDEO

“HIZLI BİR ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ”

Kazayı gören bir kişi, "Ben de bu güzergahta servis alıyorum. Şuradan araç geldi, hızlı bir şekilde karşıya geçmek istedi galiba. Devrilen araç da düz gelince, herhangi bir ışık ihlali de yoktu. Arka köşeden vurunca servis arabası devrildi ve yan yatarak sürüklendi. Firmada çalışan bir yolcu vefat etti." dedi.