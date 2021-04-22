Ümraniye'de sevgilisini öldüren caninin cezası belli oldu

Birlikte yaşadığı Nurgül Boz’u 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldüren Ersin Korkmaz, müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 2020 yılının nisan ayında birlikte yaşadığı Nurgül Boz ile tartışan Ersin Korkmaz, Boz'u 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürmüştü.

Cinayetten 36 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Korkmaz, olayın ardından karakola giderek teslim olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korkmaz hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Korkmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Berrak Emiralioğlu, “Sanığın ‘nitelikli öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi. Katılan avukatları, sanık hakkında verilecek cezada indirim yapılmamasını istedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Korkmaz, “Takdir mahkemenindir. Başka bir diyeceğim yoktur.” diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Korkmaz’ı ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın, sabit olan kasten öldürme suçundan eylemine uyan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği, suçtan sonra tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.