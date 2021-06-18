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    Ümraniye'de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı

    Bacağından silahla yaralı olan sürücü, park halindeki kamyona çarpmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen sürücü Durdu Ertürk, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 11:01
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    Ümraniye'de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı

    Dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda Durdu Ertürk, kullandığı 34 DZB 113 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kamyona çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanaması olan sürücünün bacağından silahla yaralandığını belirledi.

    Nabzı zayıflayan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bir süre kalp masajı yapılan sürücü, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ertürk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Ümraniye de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı #1

    OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

    Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı.

    Ümraniye de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı #2

    KAZAYA TANIKLIK ETTİ

    Olay yerindeki bir kişi, "Bir ses duyduk, dükkanımızda oturuyorduk. Dışarı çıktık. Baktığımızda arabanın sert bir şekilde kamyonun lastik kısmına vurduğunu gördük." dedi.

    Ümraniye de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı #3

    Ümraniye de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı #4

    Ümraniye de silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı #5

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