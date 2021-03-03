Elinde tabanca ile kovaladığı şahsı yaralayan saldırganın o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Öztekin Caddesi’ndeki bir şahıs, araç içerisinde bekleyen 3 kişiye yaklaşarak aracın kapısını açtı.

Şahıs, araçtaki kişilere silahlı saldırıda bulundu.

PEŞLERİNDEN KOŞUP KURŞUN YAĞDIRDI

Kaçmaya başlayan 2 kişinin peşinden koşan silahlı saldırgan, sokak ortasında rastgele ateş etmeye devam ederek bir kişiyi yaraladı. Saldırgan dakikalarca kovaladığı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden aracı ile kaçarken kaza yapıp, kendini yaraladı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı VİDEO