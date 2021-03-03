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    Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı

    Elinde tabanca ile kovaladığı şahsı yaralayan saldırganın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 14:55
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    Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Öztekin Caddesi’ndeki bir şahıs, araç içerisinde bekleyen 3 kişiye yaklaşarak aracın kapısını açtı.

    Şahıs, araçtaki kişilere silahlı saldırıda bulundu.

    PEŞLERİNDEN KOŞUP KURŞUN YAĞDIRDI

    Kaçmaya başlayan 2 kişinin peşinden koşan silahlı saldırgan, sokak ortasında rastgele ateş etmeye devam ederek bir kişiyi yaraladı. Saldırgan dakikalarca kovaladığı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden aracı ile kaçarken kaza yapıp, kendini yaraladı.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı VİDEO

    Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı #1

    Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı #2

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