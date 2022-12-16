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    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı

    Önündeki ticari aracı sollamaya çalışan bir cip, ticari aracın sürücüsünün direksiyonunu sola kırmasıyla araçla çarpıştı. Cipin içerisindeki 2 kişiden biri hafif yaralandı.
    • 16.12.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 14:03
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    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesi Tavukçuyolu Caddesi üzerinde saat 11.45 sıralarında aracıyla ilerleyen sürücü Erdal Tekin, arkasından seyrederken kendisini sollamakta olan cipi fark etmeden direksiyonunu sola kırdı.

    O esnada hafif ticari aracı sollamakta olan cip, ticari araçla çarpışarak takla attı.

    Sürücü yara almadı

    Yolda ters şekilde yatan cipin sürücüsü Necati Açıkgöz, kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi Gülsevim Açıkgöz ise hafif yaralandı.

    Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Kaza anı

    İHA'nın haberine göre hafif yaralanan Gülsevim Açıkgöz ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Meydana gelen kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı VİDEO

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı #1

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı #2

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı #3

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı #4

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı #5


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