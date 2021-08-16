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    Ümraniye'de sopalı yol verme kavgası

    Trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, sürücülerden biri yaralanarak hastanelik oldu.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 12:06
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    Ümraniye'de sopalı yol verme kavgası

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Küçüksu Caddesi'nde, otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SOPAYLA SALDIRDIĞI SÜRÜCÜYÜ YARALADI

    Kamyonet şoförü, elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya başladı. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Ümraniye'de sopalı yol verme kavgası VİDEO

    Ümraniye de sopalı yol verme kavgası #1

    Ümraniye de sopalı yol verme kavgası #2

    Ümraniye de sopalı yol verme kavgası #3

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