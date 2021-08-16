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Ümraniye'de sopalı yol verme kavgası
Trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, sürücülerden biri yaralanarak hastanelik oldu.
- DHA
- 16.08.2021 - 11:08
- Güncelleme : 16.08.2021 - 12:06
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Küçüksu Caddesi'nde, otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOPAYLA SALDIRDIĞI SÜRÜCÜYÜ YARALADI
Kamyonet şoförü, elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya başladı. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ümraniye'de sopalı yol verme kavgası VİDEO