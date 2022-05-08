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    Ümraniye'de takla atan otomobil yola savruldu

    Kasis nedeniyle yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak taklalar attı.
    • 08.05.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 17:16
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    Ümraniye'de takla atan otomobil yola savruldu

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Akdeniz Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan sürücü Alican Şengül, önündeki araç sürücüsünün kasis nedeniyle yavaşlaması sonrası çarpmamak için manevra yaptı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şengül, aracıyla orta refüje çarparak takla attı. İHA'nın haberine göre; Alican Şengül kaza sonucu yaralandı.

    1 kişi yaralandı

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    "Refüje vurarak takla attı"

    Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Eymen Erçin, "Araç yukarıdan aşağıya doğru geliyordu. Öndeki araç kasis nedeniyle yavaşlayınca, arkadaki sürücü de çarpmamak için refüje vurarak takla attı. İtfaiye ekipleri yaralıyı çıkardı. Durumu iyiydi." dedi

    Ümraniye'de takla atan otomobil yola savruldu VİDEO

    Ümraniye de takla atan otomobil yola savruldu #1

    Ümraniye de takla atan otomobil yola savruldu #2Ümraniye de takla atan otomobil yola savruldu #3


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