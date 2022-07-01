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    Ümraniye'de taksicilerin üzerine çay döküp kafa attı

    Durakta taksi olmadığını öğrencince sinirlenen kadın, şoförlerden birinin üzerine çay dökerken diğerine kafa attı.
    • 01.07.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 16:19
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    Ümraniye'de taksicilerin üzerine çay döküp kafa attı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir terminaldeki taksi durağında ilginç dakikalar yaşandı.

    Şehir dışından İstanbul’a gelen bir kadın, taksiye binmek istedi fakat durakta taksinin bulunmadığı ifade edildi.

    Durak personeline saldırdı

    Bu duruma sinirlenen kadın, sinirlerine hakim olamadı ve bir anda anda durak personeline saldırdı.

    Ümraniye'de taksicilerin üzerine çay döküp kafa attı VİDEO

    Çay döküp kafa attı

    Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline de kafa attı.

    Otobüsteki yolculuğu esnasında yolcularla kavga etmiş

    Yaşana anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken kadın şahsın geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.

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