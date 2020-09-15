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    Ümraniye'de telefon hırsızlığı kamerada

    Gündüz vakti müşteri olarak girdiği pilav dükkanından cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 11:33
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    Ümraniye'de telefon hırsızlığı kamerada

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi’nde bulunan pilavcıya müşteri kılığında gelen bir hırsız, çalışana sipariş verdi.

    KASADAKİ CEP TELEFONUNU ÇALDI

    Dükkan çalışanı siparişi hazırlarken, hırsız ise kasanın yanında bulunan cep telefonunu el çabukluğuyla arka cebine soktu. Etrafını kontrol eden şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi siparişini alarak hızla dükkandan çıktı.

    Ümraniye'de telefon hırsızlığı kamerada

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Telefonun yerinde olmadığını fark eden çalışan ise durumu iş yeri sahibine bildirdi. Dükkan sahibi de polise giderek şikayette bulundu. Polisler, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Ümraniye de telefon hırsızlığı kamerada #1

    "TELEFONU YENİ ALMIŞTIK"

    Dükkan sahibi Yaşat Atmaca, “Yeni aldığımız bir telefondu kızımıza almıştık. 4 bin lira değerinde bir telefon güpegündüz çalındı” diye konuştu.

    Ümraniye de telefon hırsızlığı kamerada #2

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