Ümraniye'de uyuşturucu operasyonunda 72 kilogram esrar bulundu

Uyuşturucu ihbarını değerlendiren ekipler, operasyon düzenledikleri adreste 72 kilo 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirdi.

Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ümraniye'de operasyon düzenledi.

4 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine uyuşturucu imalatı ve ticari yapan şahıslar takibe alındı.

Tespit edilen adreslere yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Ele geçirilenler

İncelemelerde, buzdolabının içinde ve bir aracın gizli bölmelerinde toplam 72 kilo 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

104 kilo uyuşturu bulundu

Öte yandan 1 Ağustos’tan bu yana yapılan operasyonlarda 104 kilo 899 gram uyuşturucu, 801 bin 519 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

94 şüpheli tutuklandı

DHA'nın aktarımına göre; operasyonlarda bin 81 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 94’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



















