Ümraniye'de uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

Ekipler tarafından uyuşturucu bulundurulan eve yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin adeta uyuşturucu üretimi yaptığı evde çok sayıda madde ele geçirildi.

İstanbul Ümraniye'nin Tepeüstü Mahallesi'nde, ikamet ettiği evini adeta uyuşturucu serasına çeviren şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekiplerince, 09 Ocak Pazar günü saat 21.00 sıralarında V.K. isimli şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda, V.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelmede ise iki odanın adeta uyuşturucu üretim merkezi haline getirildiği görüldü.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramada ise; 101 adet Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan V.K. isimli şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan 10 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.