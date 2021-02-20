Ümraniye’de üzerine kar kütlesi düşen tente can alıyordu

Yoğun kar yağışı sonrası bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, üstü tenteyle kapatılan bir kafenin üzerine düştü. Yaşanan olay sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan beş katlı bir binanın çatısında biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki kar kütlesi, çatının eğimli olması nedeniyle apartmanın girişinde bulunan bir kafenin tentesinin üzerine düştü.

Kar kütlesinin düştüğü kafenin tavanı olarak kullanılan onlarca kilo ağırlığındaki tente de, çalışanların kafe içerisinde oturduğu esnada üzerlerine devrildi.

100 BİN LİRALIK MADDİ HASAR

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık yüz bin lira değerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan işyeri kiracısı Timur Akçay, apartman ve aynı zamanda dükkanın sahibi olan kişiye bina çatısının eğimli olduğunu ve gizli çatı yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuş olmalarına rağmen bir geri dönüş alamadıklarını iddia etti.

“DÜKKAN SAHİBİNİ DEFALARCA UYARDIK”

Konuya ilişkin konuşan Timur Akçay, “Biz çalışan arkadaşlarla oturduğumuz esnada, çatıda biriken kar bir anda tentenin üzerine düştü. Birkaç arkadaşımız olayı sıyrıklarla atlattı. Şu an burada yüz bin liralık maddi zararımız var. Maddiyattan ziyade burada can güvenliğimiz yok. Bizden önceki kiracı da aynı sorunu yaşamış. Biz olay öncesinde önlem alınması için durumu mal sahibine defalarca bildirdik. Kendisi dediklerimizi umursamadı. İşin maddi boyutunu halletsek dahi müşteriler burada oturduğunda kafalarına düşmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Müşterinin başına bir şey gelse sorumlu biz olacağız.” dedi.