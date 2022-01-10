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    Ümraniye'de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayan İETT aracı, kaldırıma çıktı. Kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:42
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    Ümraniye'de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada

    Saat 08.30 sıralarında İstanbul Ümraniye'deki Madenler Mahallesi'nde içindeki yolcularla ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı.

    Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarındaki kaldırıma çıktı ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

    DURAKTA BİR YOLCU BEKLİYORDU

    Bir yolcunun beklediği durağa metreler kala meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmazken İETT otobüsünde ve iş yerinin duvarında hasar meydana geldi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ümraniye'de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada VİDEO

    Ümraniye de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada #1

    Ümraniye de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada #2

    Ümraniye de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada #3

    Ümraniye de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada #4

    Ümraniye de virajı alamayan otobüsün kaza anları kamerada #5


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