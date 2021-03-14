Ümraniye'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Ümraniye'de bir evden kötü kokuların yükseldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Cenikcioğlu'dan yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

EVDEN GELEN KÖTÜ KOKU NEDENİYLE POLİSE HABER VERİLDİ

Bu sırada evden yükselen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

"AKRABALARI VAR, 1 AYDIR HABER ALMAMIŞLAR"

Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, “Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.