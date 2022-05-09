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    Ümraniye'de yaya yolu İSPARK'a verildi, esnaf girişi kapattı

    Yaya yolu olacağı gerekçesiyle trafiğe kapatılan alan, çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB tarafından İSPARK’a verilince çevre esnafı tepki gösterdi. İSPARK girişi, beton saksılarla kapatıldı.
    • 09.05.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:38
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    Ümraniye'de yaya yolu İSPARK'a verildi, esnaf girişi kapattı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaya yolu yapılacağı gerekçesiyle Ümraniye’de trafiğe kapalı yolu kapattı.

    Çalışmalar tamamlandı, yaya yolu olması gereken yol İSPARK’a çevrildi. İHA’nın haberine göre; yapılan düzenlemeler, çevredeki esnafı mağdur etti.

    Bir grup esnaf, getirdikleri forklift ile tonlarca ağırlıktaki saksıları İSPARK önüne koydurarak girişleri kapattı.

    “İSPARK yaya yolu dediği yeri araçlarla işgal etti”

    Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafından Abdurrahman Demir, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. İSPARK yaya yolu dediği yeri araçlarla işgal etti. Buradaki ağaç yoğunluğu bizim işlerimizi etkiledi. Bizde bu sebeple İSPARK girişini kapattık. Biz bu konu için gerekli yerlere müracaat ettik.

    Ümraniye'de yaya yolu İSPARK'a verildi, esnaf girişi kapattı VİDEO

    “Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru?”

    Kimse bize yardımcı olmadı. Bizde esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru?”

    Ümraniye de yaya yolu İSPARK a verildi, esnaf girişi kapattı #1

    Ümraniye de yaya yolu İSPARK a verildi, esnaf girişi kapattı #2

    Ümraniye de yaya yolu İSPARK a verildi, esnaf girişi kapattı #3

    Ümraniye de yaya yolu İSPARK a verildi, esnaf girişi kapattı #4

    Ümraniye de yaya yolu İSPARK a verildi, esnaf girişi kapattı #5


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