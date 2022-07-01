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- Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı
Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı
Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü İETT otobüsünün camlarını yumrukladı. Olay anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 01.07.2022 - 09:24
- Güncelleme : 01.07.2022 - 10:34
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, 3004. Cadde üzerinde saat 18.30 sıralarında biri otomobili sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle sürücü otomobilinden inin otobüsü yumruklamaya başladı.
Camları yumrukladı
İHA’nın haberine göre; camları yumruklayan şahsı yolcular uyarmaya çalıştı.
Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı ViDEO