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    Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı

    Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü İETT otobüsünün camlarını yumrukladı. Olay anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 01.07.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:34
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    Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, 3004. Cadde üzerinde saat 18.30 sıralarında biri otomobili sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle sürücü otomobilinden inin otobüsü yumruklamaya başladı.

    Camları yumrukladı

    İHA’nın haberine göre; camları yumruklayan şahsı yolcular uyarmaya çalıştı.

    Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı ViDEO

    Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı #1

    Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı #2

    Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT otobüsünü yumrukladı #3


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