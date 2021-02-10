Ümraniye'de yolun karşısına geçmek isteyen engelli öldü

Yolun karşısına geçmek isterken, ayağı kaldırıma takılarak yere düşen engelliye otomobil çarptı. Feci kazada kanlar içerisinde kalan engelli, can verdi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde Aykut Akçay adlı engelli vatandaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağı kaldırıma takılarak yere düştü.

Akçay, bu sırada yoldan geçmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 CLK 629 plakalı aracın atında kaldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Akçay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ifadesi alınması için Ümraniye Atakent polis merkezine götürüldü.

Olay sonrası kaza yerine gelen vatandaşlardan Zülfi Kaya, "İçerideydik birden ses geldi. Baktığımda yerde adam yatıyordu. Kanlar içerisindeydi. Hemen olay yerine gidip üzerini kapattım." diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.