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    Ümraniye'deki hırsız, kamerayı görünce tükürdü

    Bir apartman bahçesine giren 2 şüpheli hırsız önce bahçe masasının ayaklarını çaldı. Güvenlik kameralarına yakalandığını fark eden hırsız kameraya tükürüp kaçtı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 12:07
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    Ümraniye'deki hırsız, kamerayı görünce tükürdü

    Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul Ümraniye’de kimliği belirsiz 2 kişi 5 katlı bir apartmanın bahçesine giriş yaparak binanın arka tarafına yürüdü.

    Bahçedeki masayı gözlerine kestiren hırsızlar masanın ayaklarını saniyeler içerisinde kırarak kaçmaya çalıştı.

    Kaçtığı sırada kameraya yakalandıklarını fark eden erkek hırsız güvenlik kamerasına tükürdü.

    Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin kameraya tükürmesi dikkat çekti.

    TÜKÜRME ANI KAMERADA

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli hırsız evin bahçesine giriyor, bahçe masasının metal ayaklarını kıran hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayınca hırsızlardan birisi güvenlik kamerasına tükürüyor.

    Ümraniye deki hırsız, kamerayı görünce tükürdü #1

    "BURANIN SAKİNLERİ Mİ BİLMİYORUZ"

    Bina sakini Okan Kaplan, "Cumartesi günü yoğunluğun olduğu saatlerde, 2 hırsız masayı almadan masanın metal ayaklarını kırıyor. Masanın ayaklarını çalan terbiyesiz hırsız kameranın önünden geçerken tükürüyor. Bu durum apartman sakinleri olarak bizleri çok rahatsız etti. Yabancı uyruklular mı buranın sakinleri mi bilmiyoruz. Komşularımızdan da duyuyoruz. Bahçelerine girip bir çok değerli eşyalarını çalışıyorlar” diye konuştu.

    Ümraniye deki hırsız, kamerayı görünce tükürdü #2

    Ümraniye deki hırsız, kamerayı görünce tükürdü #3


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