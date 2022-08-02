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- Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak
Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak
Bir işkembecide “yanlış sipariş” getirildiğini iddia eden müşteri, tepki gösterince çalışanlar tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü.
- 02.08.2022 - 10:46
- Güncelleme : 02.08.2022 - 12:00
İstanbul’un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi’ndeki işkembeciye dün saat 22.30 sıralarında müşteri olarak gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi.
Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi.
Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce işkembecideki diğer çalışanlar, müşteriye saldırdı.
Yere yatırıp tekmelediler, canını zor kurtardı
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, müşteri feci şekilde dövüldü.
Yere yatırılarak birkaç tarafından tekmelenen müşteri, canını ellerinden zor kurtardı.
Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak ViDEO
O anlar kamerada
Adam işkembeciden koşarak uzaklaşırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA’nın haberine göre polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.