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    Ümraniye'deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı

    Bir halı mağazasına gelen kadın hırsız yarım saat arayla bin 500 liralık 3 halı çaldı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken şüpheli güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 14:06
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    Ümraniye'deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı

     

    Geçen Cumartesi akşamı İstanbul Ümraniye'deki Tepeüstü Mahallesi'nde bir halı mağazasındaki yoğunluğu fırsat bilen kadın hırsız kapıdaki 2 halıyı çalarak uzaklaştı.

    Yarım saat sonra gelen kadın hırsız aynı halı mağazasından 1 halı daha çaldı.

    Kadının hareketlerinden şüphelenen komşu iş yeri çalışanı, halı mağazası sahibi Mert Şahin'e giderek 'Kapıdaki halılardan satış oldu mu?' diye sordu.

    ESNAF KOMŞUSU UYARINCA ANLADI

    Şahin dışarıdaki halılardan satış yapmadığını söyleyerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtları inceleyen mağaza sahibi 3 halının yarım saat arayla aynı kadın hırsız tarafından çalındığı fark etti.

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #1

    KADINDAN ŞİKAYETÇİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan hırsızı  yakalamak için çalışma başlattı. Mağaza sahibi kadın hırsızdan şikayetçi oldu.

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #2

    2 SEFERDE 3 HALI ÇALDI

    Bin 500 liralık 3 halısının çalındığın belirten mağaza sahibi Mert Şahin "Kampanya dönemindeyiz. Bu yüzden mağazada bir yoğunluk vardı. İçeride müşterilerle ilgilenirken kadın hırsız dışarıda 2 tane halıyı alıp gidiyor. Yarım saat sonra aynı kadın yine geliyor. Aklında mı kaldı bilmiyorum 1 halı da çalıyor. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimizde aynı gün yarım saat arayla bizi iki kere soymuş olduğunu anladık. İlk defa başımıza geldi. Şikayetçi olduk. Başka esnaf arkadaşımızın başına gelmesin." diye konuştu.

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #3

    ŞÜPHELİ  KAMERADA

    Yarım saat arayla 3 halı çalan şüpheli kadın mağazanın güvenlik  kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kadın hırsızın mağazanın kapısın önündeki halıları alarak uzaklaşması görülüyor.

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #4

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #5

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #6

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #7

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #8

    Ümraniye deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı #9


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