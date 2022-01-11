Ümraniye'deki kadın hırsız, yarım saat arayla 3 halı çaldı

Bir halı mağazasına gelen kadın hırsız yarım saat arayla bin 500 liralık 3 halı çaldı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken şüpheli güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Geçen Cumartesi akşamı İstanbul Ümraniye'deki Tepeüstü Mahallesi'nde bir halı mağazasındaki yoğunluğu fırsat bilen kadın hırsız kapıdaki 2 halıyı çalarak uzaklaştı.

Yarım saat sonra gelen kadın hırsız aynı halı mağazasından 1 halı daha çaldı.

Kadının hareketlerinden şüphelenen komşu iş yeri çalışanı, halı mağazası sahibi Mert Şahin'e giderek 'Kapıdaki halılardan satış oldu mu?' diye sordu.

ESNAF KOMŞUSU UYARINCA ANLADI

Şahin dışarıdaki halılardan satış yapmadığını söyleyerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtları inceleyen mağaza sahibi 3 halının yarım saat arayla aynı kadın hırsız tarafından çalındığı fark etti.

KADINDAN ŞİKAYETÇİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Mağaza sahibi kadın hırsızdan şikayetçi oldu.

2 SEFERDE 3 HALI ÇALDI

Bin 500 liralık 3 halısının çalındığın belirten mağaza sahibi Mert Şahin "Kampanya dönemindeyiz. Bu yüzden mağazada bir yoğunluk vardı. İçeride müşterilerle ilgilenirken kadın hırsız dışarıda 2 tane halıyı alıp gidiyor. Yarım saat sonra aynı kadın yine geliyor. Aklında mı kaldı bilmiyorum 1 halı da çalıyor. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimizde aynı gün yarım saat arayla bizi iki kere soymuş olduğunu anladık. İlk defa başımıza geldi. Şikayetçi olduk. Başka esnaf arkadaşımızın başına gelmesin." diye konuştu.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Yarım saat arayla 3 halı çalan şüpheli kadın mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kadın hırsızın mağazanın kapısın önündeki halıları alarak uzaklaşması görülüyor.





















