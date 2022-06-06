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    Ümraniye'deki temizlik işçisinin otobüs altında kalma anı

    Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, temizlik işçisine şiddetli şekilde çarptı. İşçi 5 metre ileri fırlarken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 06.06.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:08
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    Ümraniye'deki temizlik işçisinin otobüs altında kalma anı

    Ümraniye'nin Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, dehşeti yaşattı.

    Cadde üzerinde temizlik yapan ve karşıya geçmek isteyen işçiye, İETT otobüsü feci şekilde çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle temizlik işçisi, 5 metre ileri fırlayarak ağır yaralandı.

    Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    İşçinin durumu kritik

    Sağlık ekipleri, yaralı temizlik işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Temizlik işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Ümraniye'deki temizlik işçisinin otobüs altında kalma anı VİDEO

    "Yerde kalp masajı yapıyorlardı"

    Kaza anında dükkanında olan esnaf Aziz Çakmak, “Dükkanda otururken ses geldi, gittim baktım. Buraları temizleyen kardeşimiz yerde yatıyor kalp masajı yapıyorlardı. Durumu ağır, trafik polisine sordum o da durumunun ağır olduğunu söyledi. Buraları günlük temizleyen kişi.” dedi.

    Ümraniye deki temizlik işçisinin otobüs altında kalma anı #1

    Ümraniye deki temizlik işçisinin otobüs altında kalma anı #2

    Ümraniye deki temizlik işçisinin otobüs altında kalma anı #3


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