Bartın'da, üniversiteli genç yaptığı kazada yaşamını yitirdi

Bartın'da, üniversiteli genç yaptığı kazada yaşamını yitirdi

Üniversite 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Baloğlu, otomobili ile dereye yuvarlandı. Baloğlu, kestane toplamaya giden köylüler tarafından bulundu.

Bartın'ın Kocareis köyü Kavlak Mahallesi'nde, sabah saatlerinde kestane toplamaya giden köylüler, dere yatağında ters dönmüş bir otomobil olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmaların ardından otomobilin içindeki sürücünün, 20 yaşında olan Enes Baloğlu olduğu tespit edildi.

Kazanın ise gece geç saatlerde gerçekleştiği belirlendi.

Şarampole yuvarlanıp dereye düştü

Otomobilin yolda şarampole yuvarlandığı ve dereye düştüğü belirlendi.

İHA'nın haberine göre; hayatını kaybeden Enes Baloğlu’nun, Bartın Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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