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    Unkapanı Köprüsü kapatıldı

    Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Ayrılmanın rüzgardan kaynaklı olduğu düşünülüyor.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 14:07
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    Unkapanı Köprüsü kapatıldı

    İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor.

    Şiddetli kar ve fırtınanın etkisinden Unkapanı Köprüsü de nasibini aldı.

    Haliç semtinde bulunan Unkapanı Köprüsü'nde oluşan 10-15 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

    KÖPRÜ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

    İlk gelen bilgilere göre, köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.

    Ayrılmanın şiddetli rüzgarın etkisi nedeniyle oluştuğu düşünülüyor.

    Unkapanı Köprüsü kapatıldı VİDEO


    Unkapanı Köprüsü kapatıldı #1


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