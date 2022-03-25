Unkapanı'nda İETT otobüsünün şoförüne saldırı

Yolcularla dolu bir otobüste seyir halinde olan bir şoförü yumruklarla darbeden şahıs, güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar otobüs kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, bir kadın yolcunun Unkapanı Köprüsü'nde durak harici bir yerde inmek istemesi üzerine yasak olduğu gerekçesiyle yoluna devam etti.

Kadın yolcu Şişhane durağında inerken, o sırada başka bir yolcu 'Hepiniz aynısınız' diye bağırarak şoförün yanına geldi.

ŞOFÖRE YUMRUKLU SALDIRI

Öfkeli yolcu bir anda seyir halindeki şoförü darbetmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran şoför bir yandan kendisini korurken bir yandan da yolcularla dolu otobüsü kaza yapmadan park etmeye çalıştı.

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün şoförüne saldırdı

KARAKOLLUK OLDULAR

Saldırgan bir süre sonra diğer yolcular tarafından tutuldu. Yaşadığı şoku atlatan şoför otobüsün kapılarını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan otobüs şoförü Mikail Tacar ile şoförü darbeden Cafer Gençtürk'ü polis merkezine götürerek ifadelerini aldı.

"ONUN YÜZÜNDEN KAZA YAPABİLİRDİM"

Şoför Mikail Tacar, "O sırada büyük bir kaza atlattık. Allah korusun ölümlü bir kaza da olabilirdi. Bizim kazamız metrobüs kazasıyla emsal bir kazadır. Oradaki 'şemsiye olayı' nın aynısı. Ben darp raporu alarak o kişiden şikayetçi oldum. Bugün de aynı kişi pişkin pişkin arabama bindi. Benimle beraber seyahat yaptı. Ben resmen adaletin bittiği yer dedim artık. O kişi sadece benim canıma kastetmedi. 55 kişinin canına kastetti. Bu araç devrilebilirdi. Karşı istikamete geçebilirdi. Şikayetçi olduk ama bir şey olmadı." dedi.