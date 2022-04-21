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    Ünlü olmak isteyenleri dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı

    Ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak sahte deneme çekimleri yapıp, vatandaşları dolandıran çete Isparta’da yakayı ele verdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
    • 21.04.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 20:21
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    Ünlü olmak isteyenleri dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı

    İl il gezerek lüks otellerde düzenledikleri sahte çekimler ile ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak ağlarına düşürdükleri vatandaşları dizilerde, filmlerde oynatma ve ünlü olacakları vaadiyle kandırıp kişi başı 450 TL para toplayan dolandırıcılar, Isparta Siber Suçlarla Mücadele polislerinden kaçamadı.

    4 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalandılar

    Sahte çekim yaparak vatandaşları dolandıran 2’si kadın 3’ü erkek toplam 5 şüpheli polis tarafından Isparta merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde düzenlenen ortak operasyonla Isparta’da yakalanarak gözaltına alındı.

    Adli işlem başlatıldı

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise birçok post cihazı, mali doküman, kredi kartları, dijital materyaller, laptop, cep telefonu gibi elektronik belgelere incelenmek üzere polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli Isparta Emniyetindeki işlemlerinin ardından Isparta Adliyesine sevk edildi ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

    Ünlü olmak isteyenleri dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı VİDEO

    Ünlü olmak isteyenleri dolandıran çete mensupları Isparta da yakalandı #1

    Ünlü olmak isteyenleri dolandıran çete mensupları Isparta da yakalandı #2

    Ünlü olmak isteyenleri dolandıran çete mensupları Isparta da yakalandı #3


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