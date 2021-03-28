İstanbul’dan Bartın’a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı.

Ünlü bir otobüs firmasında ortaya çıkan görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yolculuk eden engelli bir kadının çocuğu, iddiaya göre istifra etti.

Bu durumu görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

OTOBÜSÜ ENGELLİ ANNEYE TEMİZLETTİRDİLER

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü: Engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mağdur kadın kendisine yapılan baskı nedeniyle yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu. Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.