Ünlü oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi
İHA

İstanbul'da dün saat 15.00'te Cevdetpaşa Caddesi'nde motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı.

sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik’in yardımına koştu.

Araç kapısı açıldı: Ünlü oyuncu yaralandı

Elinde kırık oluştuğu belirlenen Sevindik telefonla arkadaşını aradı.

Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi

O anlar görüntülendi

Görüntülerde, Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi