Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 3'ncü kattan düştü

İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.

TRT ekranlarının çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı ile Star Tv'de başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı Baba dizisinin oyuncularından Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi.

Dün sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Süreyya Gürsel Evren kimdir

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.

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