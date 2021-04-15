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- Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu
Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu
3035 yaşlarında bir kişiye ait olduğu saptanan cesetle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
- İHA
- 15.04.2021 - 14:38
- Güncelleme : 15.04.2021 - 15:02
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde yerde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Çevrede önlem alan polis, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.