Haberler

3. Sayfa Haberleri

Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

3035 yaşlarında bir kişiye ait olduğu saptanan cesetle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.