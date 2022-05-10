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    Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

    Harran ve Akçakale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
    • 10.05.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:27
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    Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilerin adreslerini tespit ederek harekete geçti.

    Sığınmacı olarak girdiler

    Yapılan çalışmalar sonucu ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelendi. Video ve fotoğrafları inceleyen ekipler, aralarında örgütte sözde savaşçı, muhabir ve biat edenlerin de olduğu 10 şahsın kendilerini sığınmacı olarak gösterip Şanlıurfa’ya gelerek burada yaşadığını belirledi.

    Harran ve Akçakale ilçesinde ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    10 şüpheli yakalandı

    Operasyonda, aralarında örgüt adına çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, şüpheliler işlemleri için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Şanlıurfa da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı #1

    Şanlıurfa da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı #2


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