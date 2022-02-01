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    Uşak'ta 2 gündür kayıp olan kişinin avda donarak öldüğü ortaya çıktı

    Uşak'ta yakınlarının 2 gündür haber alamadığı 64 yaşındaki Aytekin Akca'nın, av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:41
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    Uşak'ta 2 gündür kayıp olan kişinin avda donarak öldüğü ortaya çıktı

    Uşak'ın Bozköy ilçesi Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti.

    SICAKLIĞIN EKSİ 18 OLDUĞU BÖLGEDE ARANDI

    Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

    SOĞUKTAN DONARAK ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Akca'nın, soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Uşak ta 2 gündür kayıp olan kişinin avda donarak öldüğü ortaya çıktı #1


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