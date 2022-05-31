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    Uşak'ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı

    Yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisi genç kıza çarparak ölümlerine sebep olan otomobil sürücüsünün 1,44 promil alkollü olduğu tespit edildi.
    • 31.05.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:27
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    Uşak'ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı

    Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), H.K'nin (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.

    Kazada takla atan otomobil, akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi.

    İki öğrenci de can verdi

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ağır yaralanan sürücü H.K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uşak ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı #1

    Aynı üniversitede okuyorlardı

    Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise aynı üniversitede Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

    Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.

    Uşak ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı #2

    Alkollü çıktı

    Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.K'nin, yapılan testlerde 1,44 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaza sırasında yüksek hızda olduğu iddia edilen sürücünün tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

    Uşak ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı #3

    Uğurlu'nun cenazesi toprağa verildi

    Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

    AA’nın haberine göre Uğurlu'nun cenazesi, Karabağlar ilçesindeki Helal Para Camisi'nde öğleyin kılınan namazın ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Uşak ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı #4

    Uşak ta 2 üniversiteliye çarpan sürücü alkollü çıktı #5

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