Uşak’ta, 2 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğrayan anneye dava

2 yaşındaki çocuğu, birlikte yaşadığı Yaşar Ercan tarafından cinsel istismara uğrayan Ceylan T. hakkında, çocuğunu koruyamadığı için 1 buçuk yıl hapis cezası istendi.

İzmir’de ikamet eden 26 yaşındaki Ceylan T., 6 ay evli kaldığı eşinde 2 yıl önce boşanarak annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden Yaşar Ercan (33) isimli bir şahısla tanıştı.

Ercan, Ceylan T.’ye çocuğunu daha iyi şartlarda büyütmesine yardımcı olabileceğini söyleyerek kadının güvenini kazandı.

Ceylan T., oğlu P.T.'yi (2) de alarak 8 Mart'ta Yaşar Ercan’ın Uşak'taki evine yerleşti. Ercan ile yaşamaya başlamalarından 1 ay sonra Ceylan T., oğlu P.T.’yi yerde baygın bulunca hastaneye koştu.

60 YILA KADAR HAPİS VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Hastanede 2 yaşındaki P.T.’nin hem darbedildiği hem nitelikli cinsel istismara uğradığı öğrenildi.

Ceylan T.’nin şikayetçi olması üzerine Yaşar Ercan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında, 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca, iddianamede anne Ceylan T. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

“KANEPEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Birlikte yaşadıkları süre boyunca Ercan’dan şiddet gördüklerini belirten Ceylan T., olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Mutfaktaydım. İçeri girdiğimde çocuğumu baygın bir halde yerde yatarken buldum. Yaşar, bana çocuğun kanepeden düştüğünü söyledi. Çocuğu komşularımın yardımıyla hastaneye götürdük. Orada bütün gerçekleri öğrendim. Doktorlar, çocuğumun darbedililip, tecavüze uğradığını söyleyince çok kötü oldum. Hastaneye götürdüğümüzde oğlumun kalbi durmuştu. Karakola gidip şikayetçi oldum.





“CEZAEVİNDEN ÇIKARSAM HEPİNİZİ ÖLDÜRÜRÜM DEDİ”

Çocuğum yoğun bakımda kaldı, günlerce başında bekledim. Olay ortaya çıktığında bile şikayetçi olmamam için de beni tehdit etti. Cezaevinden çıkarsam 'hepinizi öldürürüm' dedi. Korkuyoruz.

“TELEFONUMA VE KİMLİĞİME EL KOYMUŞTU”

Çocuğa banyo yaptırıyorum diyerek, beni odaya kilitlerdi. Çocuğumu kendim yıkarım deyince de beni dövüyordu. Telefonuma ve kimliğime de el koymuştu. Kimseden yardım isteyemedim. Meğer oğluma tecavüz ediyormuş. Çocuk fenalaşınca bu gerçek hastanede ortaya çıktı. Ancak şu an benim hakkımda da 'Oğlunu koruyamadın' denilerek dava açıldı. Bir anne çocuğu bunları yaşasın ister mi? Bize bunları yaşatan bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum."

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“NELER ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLMİYOR”

Çocuğunun geçici velayetinin evli kaldıkları sürede kendisine şiddet gösterip alkol kullanan eski eşinde olduğunu, çocuğunun kendisine gösterilmediğini belirten Ceylan T.,“Onu çok özlüyorum, neler çektiğimi kimse bilmiyor.” dedi.

“BANA EVİNİN YERİNİ BİLE GÖSTERMEDİ”

Ceylan T.'nin annesi Süreyya Ö. (53), Ercan’ın cezaevinden tehditlerini sürdürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kızımı kandırdı Uşak'a götürdü. Kızımı ve torunumu görmeye Uşak'a gittim. Bana, evinin yerini bile göstermedi. Onu gördüğümde kötü biri olduğunu hissettim, kızıma eve dönmesini söyledim. Kızım kabul etmedi. Meğer tehdit ediyormuş, telefonuna ve kimliğine el koymuş. Olaylar ortaya çıkıp cezaevine girdi ama çıkarsa bizi yaşatmayacağını söylüyor.”