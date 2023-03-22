Uşak'ta alacak verecek kavgası: 3 kişi yaralandı Alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kafasına baltayla vurulan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta O.A., alacak parası olması nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 3.Atlı Sokak’ta ikamet eden Y.O.’nun evine gitti.

Burada konuşma sonrasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Yaralı Y.O. ve F.O.’nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.