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Uşak'ta alıkonulan genç kızı polisler kurtardı

Uşak'ta alıkonulan genç kızı polisler kurtardı

Eski arkadaşı tarafından alıkonulduğu tespit edilen genç kız, durumu fark eden trafik polisleri tarafından kurtarıldı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi.