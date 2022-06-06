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    Uşak'ta alıkonulan genç kızı polisler kurtardı

    Eski arkadaşı tarafından alıkonulduğu tespit edilen genç kız, durumu fark eden trafik polisleri tarafından kurtarıldı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi.
    • 06.06.2022 - 14:29
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    Uşak'ta alıkonulan genç kızı polisler kurtardı

    A.İ. (22), Denizli'den eski arkadaşı olan T.D. ile Uşak'ta buluştu.

    Belli bir süre sonra ayrılmak isteyen genç kızın gitmesine izin vermeyen T.D., onu 20 AGG 492 plakalı otomobilde alıkoydu.

    Polis kıskıvrak yakaladı

    Genç kızın arkadaşları, durumu polise bildirdi.

    Hemen harekete geçen trafik polisleri, Doğan Özkaraman Caddesi üzerinde otomobili ve içindeki şahsı kıskıvrak yakaladı.

    Etkisiz hale getirildi

    Polisi gören genç kız araçtan inerken, şüpheli şahıs da etkisiz hale getirilerek ekiplere teslim edildi.

    İHA’nın haberine göre olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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