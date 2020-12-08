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    Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu

    Uşak’ta alkollü bir şahıs, silahını beline koymak isterken yanlışlıkla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 08.12.2020 - 00:47
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    Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu

    Akşam saatlerinde Uşak merkezde 2.Şeker Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Z.Ç. (29) alkol içtiği sırada ruhsatsız silahını beline koymak istersen silah ateşlendi.

    KENDİSİNİ BACAĞINDAN VURDU

    Z.Ç., yanlışlıkla kendisini bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı şahıs, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışmalarında bulundu.

    Ayrıca yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu İZLE


    Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu #1

    Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu #2

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