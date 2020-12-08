Haberler

3. Sayfa Haberleri

Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu

Uşak’ta alkollü şahıs, yanlışlıkla kendisini vurdu

Uşak’ta alkollü bir şahıs, silahını beline koymak isterken yanlışlıkla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.