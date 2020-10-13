Uşak'ta alkollü sürücü direği devirdi

Mehmet Topaç Bulvarı'nda alkollü sürücü, alkolün etkisiyle otomobilin kontrolünü kaybederek orta refüjdeki direğe çarptı.

Uşak’ın en işlek caddelerinden birisi olan Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet Özel, 64 DF 652 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı.

DİREĞİ DEVİRDİ

Sürücü Özel’in kontrolündeki otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yol üzerine devrildi.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yol polis ekipleri tarafından kısa süreliğine trafiğe kapanırken sürücü Özel, kazayı yaralanmadan atlattığını ifade ederek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Ayrıca Özel’in polis tarafından yapılan alkol testinde 1.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.



