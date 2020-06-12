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    Uşak'ta annesini vuran kişi, bekçi ve polise de ateş etti

    Eşme ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi annesini silahla vurduktan sonra, olay yerine gelen polis ve bekçileri de yaraladı.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 06:29
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    Uşak'ta annesini vuran kişi, bekçi ve polise de ateş etti

     

    Akşam saatlerinde Uşak'ın Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak'ta, akli dengesi olmadığı ileri sürülen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi ve dayısı ile tartıştı.

    ANNESİNİ VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheli annesini tüfekle vurdu. Evden silah sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen bekçi ve polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak eve girmek istedi.

    ANNE VE DAYISINI REHİN ALDI, GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTI

    Güvenlik güçlerinin geldiğini gören şüpheli, anne ve dayısını rehin aldı. Teslim ol çağrıları üzerine şüpheli, polis ve bekçi ekiplerine de tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 bekçi ve 1 polis vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası şüpheli teslim olurken, olayda yaralanan anne, polis ve bekçiler, ilk müdahnalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    BİR BEKÇİNİN DURUMU AĞIR

    Olayda yaralananlardan saçmanın başına isabet ettiği 1 bekçinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. soruşturma sürdürülüyor.

     

    Annesini silahla vurduktan sonra polis ve bekçilere de ateş açtı: 4 yaralı -1

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