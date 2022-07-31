Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan sürücü alkollü çıktı

Uşak'ta aşırı alkollü bir şekilde araç süren sürücü aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ankara - Uşak karayolunda, Uşak kent merkezi istikametine seyir halinde olan Ö.Y. (28) idaresindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Aydınlatma direğine çarptı

Sürücüsünün aşırı alkollü olduğu ileri sürülen otomobil, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, kazada sürücü Ö.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.N.E. (30) yaralandı. Yolcu koltuğunda sıkışan F.N.E., araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





Alkollü çıktı

3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Ö.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, F.N.E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



