Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Uşak merkez Karaağaç Mahallesi'nde önceki gün taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y. (29), babası Zeki Y.'yi (53) bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Tolga Y., ifadesinde 'mehdi' olduğunu, babasının da din düşmanı olduğu için bıçakladığını öne sürerek pişman olmadığı söyledi.